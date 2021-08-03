Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: YKS tercih tarihleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurdun dört bir yanında meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle üniversite adayı öğrencilerin tercih tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." dedi.

21 Ağustos'a kadar uzatıldı

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenciler, 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek.

Erdoğan, paylaşımın sonunda ise öğrencilere başarı dileyerek, "Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum. REKLAM August 3, 2021

GÜNDEM YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı