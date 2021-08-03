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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: YKS tercih tarihleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle, daha önce 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, "Öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: YKS tercih tarihleri uzatıldı mı? | YKS tercihleri ne zamana kadar uzatıldı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurdun dört bir yanında meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle üniversite adayı öğrencilerin tercih tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." dedi.

21 Ağustos'a kadar uzatıldı

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenciler, 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek.

Erdoğan, paylaşımın sonunda ise öğrencilere başarı dileyerek, "Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Polis memurundan YKS'ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım hakkını helal et
OYNAT 00:58
Polis memurundan YKS'ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım hakkını helal et
Çanakkale'de yanlış salona giden, motosikletli trafik polisi tarafından sınava gireceği salona yetiştirilmeye çalışılan kız öğrenci, kapılar kapandığı için içeriye alınmadı. Kız öğrenci için seferber olan polis ise, 'Çok uğraştık ama olmadı. Özür dilerim, kızım hakkını helal et' dedi.

Sınava ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda girecek olan bir kız öğrenci, yanlışlıkla Sağlık Bilimleri Fakültesi binasına gitti.

Kendisini yukarı salona kadar alan görevliler, son anda yanlışlığı fark ederek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yönlendirdi. Kapıların kapanmasına dakikalar kaldığını gören trafik polisi, devreye girdi. Polis memuru, motosikletiyle kız öğrenciyi salona getirdi. Ancak saniyeler önce kapılar kapandığı için görevliler kız öğrenciyi içeriye almadı. Hem kız öğrenci hem de polis memuru büyük üzüntü yaşadı.
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