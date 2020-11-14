Ekonomide reform dönemi

Namık Kemal Stadyumunda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başta ekonomi ve hukuk olmak üzere yeni reformlara ilişkin açıklamalarda bulundu:

AK Parti’yi millet kurmuştur. AK Parti’nin istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Ama sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir.

YAKIN DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ

Bugün karşımıza çıkan yeni sorunları, yeni stratejilerle aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi bu haftaki meclis grup toplantısında millet ile paylaştık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

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OYNAT 00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailesiyle kongreye gelen minik kıza sürpriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da AK Parti İl Kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında, ailesiyle kongreye gelen minik kıza oyuncak bebek hediye ederek 'Şöyle elini bir salla bakayım. Tayyip dedeye selam ver' dedi.

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YENİ BİR SEFERBERLİK

Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımız dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız.

PİYASALARDA OLUMLU HAREKET BAŞLADI

Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum.

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YARGIDA YENİ DÜZENLEMELER

Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalabalığa sosyal mesafe uyarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Namık Kemal Stadyumu'ndaki kongrede vatandaşlara seslenen Erdoğan, koronavirüs tehdidine dikkat çekerek, 'Halbuki bu kadar sandalyeler varken niçin ayakta ve sıkışık duruyorsunuz, sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz? Sosyal mesafeye de dikkat edelim.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Gereken tedbirleri almaktan çekinmeyiz

Şehir hastanesinin açılışında da konuşan Erdoğan, “Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Koronavirüsün ilacı veya aşısı bulunana kadar rehavete kapılmadan savaşmaya devam etmeliyiz. Ekranları başındaki milletimize sesleniyorum. Ne olur Allah rızası için yok dışarısıymış, yok kafeteryasıymış yok şurasıymış burasıymış sigara içmeyi lütfen bırakın. Şimdi İstanbul ve Ankara’da da yeni bir süreç başlattık. (65 yaş ve üstü) 10.00-16.00 arası dışarı çıkılabilecek, bunun dışında herkes evlerinde istirahatte olacak. Yapmak zorundayız bunu biz kendi keyfimiz için yapmıyoruz. Bütün bunları milletimiz için yapıyoruz. Bundan sonra da gereken tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

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Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır

Erdoğan, Tekirdağ’daki şehir hastanesinin isminin “İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi” olduğunu açıklayarak, “Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Hayrabolulu ve 1912 doğumlu. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Yanılmıyorsam da 96 yılında rahmetli oldu. Ve dedik ki bir Tekirdağlı, Hayrabolulu olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. Çünkü bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. İnşallah bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır” dedi. Türkiye’nin sağlık alanında dijital dönüşümüne öncülük eden Turkcell, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin altyapısını uçtan uca dijitalleştirdi. Yerli ve milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’nin (HBYS) kullanılmaya başlandığı hastane, dijital altyapısını Turkcell’in sağladığı yedinci şehir hastanesi oldu.

Hedefimiz her yıl 1 milyon yeni üye

Milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü dile getiren Erdoğan, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasının bunun işareti olduğunu belirterek, kadın ve gençlik kollarının üye sayısındaki artışının, bu teveccühün tüm kesimlere yayıldığını gösterdiğini söyledi. Erdoğan, “Hedefimiz 2023’e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir” dedi. Erdoğan, son 2 yılda teşkilatların yaklaşık 3’te ikisini yeni isimler ve yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da bırakmadıklarını, geçmişten bugüne kadar partiye hizmet etmiş herkesi kucaklayarak yeni sesler ve yeni heyecanlarla çalışmaların temposunu artırdıklarını kaydetti. Secimden önce seçim kazanmanın yolunun bugünden milletle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçtiğini belirten Erdoğan, “Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır” ifadelerini kullandı.