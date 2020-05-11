Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Maaşlar 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatacak

Telekonferans yoluyla yedinci kez toplanan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
20 mayısa kadar maaşlar yatacak
Mayıs ayındaki maaş ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 mayıstan itibaren hesaplarına yatırarak 20 mayısa kadar bitireceğiz.