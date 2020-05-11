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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi Maaşlar 15 Mayıstan itibaren hesaplara yatacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Maaşlar 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatacak

Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının hesaplara ne zaman yatırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bu ay ki maaş ödemelerini 15 mayıstan itibaren hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Telekonferans yoluyla yedinci kez toplanan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır' bilgisini verdi.

20 mayısa kadar maaşlar yatacak

Mayıs ayındaki maaş ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 mayıstan itibaren hesaplarına yatırarak 20 mayısa kadar bitireceğiz.

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