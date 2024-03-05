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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Gazze'deki son durum ele alınıyor.

Semih Bozkuş
20:13 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 20:32 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları sürüyor.

Tüm dünyanın çağrılarına rağmen İsrail'in durdurmadığı saldırıları nedeniyle 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Ateşkesin hayata geçirilmesi, bağımsız Filistin devletinin kurulması için yoğun diplomasi trafiği yürüten Türkiye, bu kapsamda kritik bir görüşmeye de ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Gazze'deki son durum ile işgal altındaki kente insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar ele alınıyor.

Ayrıntılar Geliyor...



#Mahmud Abbas
#Filistin
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
30 dakika önce
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