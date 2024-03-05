Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya Harem-i Şerif uyarısı: Sonuçları şüphesiz çok ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede Gazze'deki son durum ile işgal altındaki kente insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.





Kritik konuların konuşulduğu ikili görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas basın açıklamasında bulundu.

Konuşmasında, Türkiye'nin Filistin meselesinde Filistin halkına olan güçlü desteğinin belli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve cinayet ortaklarının döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka vereceğini söyledi.

Tüm ilgili devletlerin elini taşın altına koyması gerektiğinin de altını çizen Erdoğan, Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki taleplerinin tam bir hezeyan olduğunu belirterek, "Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin Filistin meselesinde duruşu, hassasiyeti ve Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir. 7 Ekim'den bu yana olağanüstü çaba harcadık.

36 bin tondan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk ettik.

Kalıcı çözüm başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tesisidir.

Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir.

Tüm ilgili devletlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sözde yerleşimciler adı verilen, aslında Filistinlilere ait topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri, çözümün önündeki en büyük engellerden biridir.

Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır.

Artık sadece lafta kalan barış çabaları yerine teminatlara sahip adili bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır.

Yaklaşmakta olan Ramazan ayı bağlamında provokasyonların önlenmesi adına mesajlarımızı ilgili yerlere iletiyoruz.

Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.





"Türkiye sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir"

Mahmud Abbas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'in halkımıza yönelik sürdürmüş olduğu soykırım ve katliama ne yapılabilir konusunu ele aldık. İsrail baktığımız zaman insani yardımların Gazze'ye girmesine engel oluyor, Filistinliler zorla yerlerinden tehcir ediliyor.

Uluslararası arenada Filistin'in uluslararası konumunun sağlanması için çalışmaların hızlanması gerekiyor.

Filistin'in BM'de daimi üyeliğe sahip olması bizim arzuladığımız bir şeydir. Ve özellikle Avrupa devletleri Filistin'i tanımalıdır.

Uluslararası kuruluşların da yol haritasının da uygulanması konusunda görüş birliği içerisinde olması önemlidir. Bu konuda Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz.

Gazze, Filistin devlet topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal devletinin planları kabul edilebilir değildir.

Tekrar altını çizmek isterim ki barış ve güvenlik sadece İsrail işgalinin son bulmasıyla mümkündür. Filistin, başkenti Doğu Kudüs olan devlet olma hakkı vardır.

Filistin davasına desteğinden dolayı müteşekkiriz. Türkiye'nin Filistin halkına yönelik göndermiş olduğu yardımlardan dolayı da en içten minnettarlığımızı da belirtmek isterim.

Türkiye Filistin halkına yönelik sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir.











