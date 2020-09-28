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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

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