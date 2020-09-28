Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. https://t.co/HpQ6ngheQp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2020

GÜNDEM TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı