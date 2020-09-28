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POLİTİKA

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan için ortak bildiri imzalayan dört partiye teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını ortak bir bildiriyle kınayan AK Parti, CHP, MHP Ve İYİ Parti'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımında "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısında ortak bildiriye imza atan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'ye teşekkür mesajı yayınladı.

ERDOĞAN'DAN DÖRT PARTİYE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

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