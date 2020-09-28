Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısında ortak bildiriye imza atan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'ye teşekkür mesajı yayınladı.

ERDOĞAN'DAN DÖRT PARTİYE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. https://t.co/HpQ6ngheQp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2020

GÜNDEM TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı