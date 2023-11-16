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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen hastaları ziyaret etmek üzere Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi.

Seren Som
Seren Som
13:25 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:28 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Gazze'den Türkiye'ye getirilen kanser hastaları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

27 kanser hastası ve 13 refakatçı dün iki uçakla birlikte saat 00.21'de Ankara'ya iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda hastaları ziyaret için hastaneye giriş yaptı.

Ayrıntılar geliyor...



Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Türkiye'ye geldi
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Türkiye'ye geldi

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı. Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi. Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
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