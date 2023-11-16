Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret ediyor

Gazze'den Türkiye'ye getirilen kanser hastaları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
27 kanser hastası ve 13 refakatçı dün iki uçakla birlikte saat 00.21'de Ankara'ya iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda hastaları ziyaret için hastaneye giriş yaptı.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanından hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçaklardan ambulanslara nakledilen bazı kanser hastaları tedavi edilmek için Bilkent Şehir Hastanesine getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 27 kanser hastasının tedavileri için 13 refakatçisi ile birlikte Türkiye'ye getirileceğini açıklamıştı. Mısır'dan havalanan ve toplamda 40 kişiyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceğini belirten Bakan Koca, prematüre bebeklerin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya da, "Bununla ilgili her türlü talebi karşılayabileceğimizi ifade ettik, görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı. Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi. Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’ın başkenti Kahire'de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret etti. İhtiyaç duyan hastaların Türkiye'ye getirilmesi için gerekli adımların atıldığını açıklayan Koca, "Her Gazzeli hastanın tedavisi, insanlığın onurunu kurtarmaya dönük bir çabadır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.
Gazze'deki yaralılar ve kanser hastalarının Türkiye'de tedavi edilmesi için yapılan diplomatik temaslar sonuç verdi. Kanser hastası Gazzeliler Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir yaralı kadını Cumhurbaşkanlığına ait uçağa binmeden önce dua ettiği anı "Gazzeli hastaların beklediği an. Uçağımız Türkiye’ye hareket etmek üzere." ifadeleriyle paylaştı. Bakan Koca'ya, "oğlumun cesedini ölümünden 8 gün bulabilmişler. Ailemden 17 kişi şehit edildi. Elhamdülillah her şey için." ifadelerini kullananan kadının uçağa bindirilirkenki mutluluğu yüreklere su serpti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan Türkiye'ye getirilen kanser hastası Gazzelilerle yakından ilgilendi. Hastalar Ankara Esenboğa Havalimanına indikten sonra, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Bakan Koca, görüntüleri “İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Gazze’den gelen hastalar Türkiye’de." notuyla paylaştı.