Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki vakıf haftamızı 201 vakıf eserinin toplu açılışı ile idrak ediyoruz. vakıf kültür varlıklarımız ülkemize hayırlı olsun.





Dünya üzerinde nerede atalarımıza ait eser varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz.





Bizden önce 96-202 yılları arasında 56 eser restore edilirken vakıflar genel müdürlüğümüzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecek. Dünya üzerinde nerede bize ait miras varsa oraya ulaşıp çıkarıyoruz. 21 yılda gönül coğrafyamızdaki 5500 eseri yeniden ayağa kaldırdık.





Ecdadın emanetlerine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzü tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılaslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliği yanı sıra hayır sever kardeşimiz 6 Şubat'ta ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin yapım masraflarını üstlendi.





Vakıf medeniyetimizin oluşumunda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece vakıf eserlerinin korunmasında değil kültürel hizmetlerden burslara, cemaat yardımlarına kadar genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. Toplam 50 bin evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor. Vakıflarımızın Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.





"İsrail yönetimi iyice canileşiyor"





8. iyilik gemimizi Gazze'ye gönderdik. Bugüne kadar 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı.





İsrail yönetimi iyice canileşiyor. İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurduk. İsrail'in soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. Çocukları öldürenler hukuk önünde hesap verecek. 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum.





"İnsana hizmet İslam medeniyetinin özünü oluşturur"





Bir şehri imar etmek gönülleri de fethetmektir. Vakıflarımız şehirlerimizin imarı yanı sıra fethettiğimiz şehirlerdeki halkın gönlünü kazanmamızda en önemli kurumlardır. Atalarımız vakıf kurarak birbiri ile yarışmış kimseyi çaresiz bırakmamıştır. İhtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen vakıflarımız milletimizin huzur ve güveninin teminatı olmuştur.





İnsana hizmet İslam medeniyetinin özünü oluşturur. Vakıflarımız şanlı tarihimizde göç eden leylekler için, köprüler için, hatta ağaçlar için nice vakıflar görüyoruz. Vakıf faaliyeti öyle hassas yürütülmesi gereken iştir ki kişiye cennet kapılarını da açabilir cehenneme de sürükleyebilir.





Vakıf malına gösterilen bu özenin kamuya dair tüm işlerde örnek olması gerektiğine inanıyorum. Vakıf eserleri nasıl bize ecdat emaneti ise kamu malı da milletin emanetidir. Kamu malı ve kamu görevi böyle yüksek şuurla yerine getirilirse faydalı olur. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Millete büyüklenmek yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak ihanete eş değerdir. Yönetim mevkiindekilerin vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz.





"Her türlü tedbiri alacağız"





Eski Türkiye manzaralarını milletimize yaşatmamakta kararlıyız. Serzenişlerin farkındayız. Hataların, eksikliklerin hatta varsa ihanetlerin üzerine kararlı şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinin kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacağız.











