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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

15:56 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi birden vuran deprem 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 500 kilometre çaptaki 14 milyon insanı etkiledi. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Yıkık, acil yıkılacak 203 bin 958 bina var'' açıklamasında bulundu. 'Bölgeye gönderdiğimiz ekiplerle bin 757 binaya aynı anda müdahale edebilecek kapasiteye ulaştık' diyen Erdoğan, 'Bize düşen göre evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Elbette kimi eksiklikleri, aksaklıklar, gecikmeler yaşanmıştır ama herkes şahit ki olabilecek en hızlı şekilde yardıma koştuk'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca depremle ilgili olarak, ''Sorulması gereken hesapları da adli, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur'' dedi.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
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