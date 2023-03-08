Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
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2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
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