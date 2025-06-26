Cumhurbaşkanı Erdoğan Güngören'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1930 Konut Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Tören kapsamında, yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine verilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Güngören Millet Bahçesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek...













Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;





Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Bizde sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Tamamlanan eserlerinin açılışını yapıyoruz, yeni eserlerimizin temellerini atıyoruz.





35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor.





Tozkoparan Mahallesinde 768 konutu 30'u işyeri olmak üzere 798 konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz.





İnşallah 2027'nin yaz ayların toplan 1930 bağımsız bölümün teslimini yapacağız.





Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine mimarından proje yöneticisine bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yeni yuvalarında sağlıkla oturmalarını diliyorum.





7 milyar 324 milyar liralık değere sahip bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.





Tam 23 yıldır durmadan dinlenmeden yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürü, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan varlıklardır. Biz şu gerçeğin farkındayız. Şehirleri imar etmezseniz, nesilleri ihya edemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi kalkınmayı arzu edilen seviyeye çekemezsiniz.





Toplumsal huzuru, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız.İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.





Gaziosmanpaşa'da mahallelerimiz yeniden inşa ettik, Esenlerde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz.





İstanbul'da 34 millet bahçemizi hizmete açtık. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki tutarlarımız güncelledik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz destek tutarımızı 700 bin liradan 875 bin liraya çıkardık. Toplam desteklerimizi 1 milyon 875 liraya çıkardık.





Bir işyerinin dönüşümü için destek miktarını 1 milyon seviyesine çıkardık.





Ayrıntılar geliyor...









İstanbul'da büyük dönüşüm devam ediyor





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul Güngören'de yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Törende, 1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam 1132 bağımsız bölümün de temeli atılacak.

Öte yandan bugün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek. Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine yeşil ve sosyal donatı alanları sunacak.

Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.















