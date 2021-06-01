Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki anlaşmaların tamamına varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100'üncü, Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30'uncu yılını kutluyoruz.

Komşumuz Gürcistan ile büyük projelere imza attık. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır.

Ticaret hacmi hedefimizi 3 milyar dolar olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Serbest ticaret anlaşmamızın genişlemesi için müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler için de ayrıca çalışma kararlığı içerisindeyiz. Enerji alanındakiler başta olmak üzere, Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımları bulunuyor.

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Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık.

Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesilede vurguluyoruz.

Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu üçlü anlaşmaların tamamına varız. Azerbaycan ile üçlü iş birliğimiz önemlidir. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız.

Gürcistan Başbakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye bizim için çok önemli bir ülkedir,. Son yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için stratejik partneri ve ayrıca ticari partneri olduğu konusunda sizin düşüncelerinize tamamen katılıyorum. Gürcistan'ın NATO'ya üye olma sürecini desteklediğiniz için teşekkür ederiz.