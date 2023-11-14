Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı.
Rahmetli Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin kızı, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi'nin annesi Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi Hakk'a yürüdü.
Coşan için Eyüp Sultan Camii'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi.
'Yüreği İslam yolunda sevdayla attı...'
Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi, annesinin vefatı üzerine yaptığı açıklamada, "Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu pazartesi günü tamamladı, mekanı Firdevs Ala olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Taziye programı
Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi için taziye kabulü yapılacak. Kabul; erkekler için Eyüp Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneğinde bugün saat 17.30 ile 21 saatleri arasında, yarın ve perşembe günü de öğle ve yatsı namazları arasında olacak. Kadınlar için de Hacer Muhterem Coşan Hanımefendinin Küçük Çamlıca'daki evinde yarın, perşembe ve cuma günü saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında taziyeler kabul edilecek.
Babası ile aynı gün vefat etti
Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi'nin babası Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi de 13 Kasım 1980 günü vefat etmişti.
Hacer Muhterem Coşan kimdir?
Muhterem Hacer Coşan 1941'de Bursa'nın İzvat köyünde dünyaya geldi. Aslen Kafkas göçmeni olan Muhterem Hacer Coşan'ın annesi Rabia Edibe Hanım, babası Mehmet Zahit Kotku'dur.
Muhterem Hacer Coşan 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. Dedeleri ipekçilikle uğraşan Coşan 11 yaşında ise İstanbul'a taşındı.
Küçük yaşta hafızlık yapmaya başlayan Coşan, 15 yaşında kadar Süleymaniye sonrasında ise İskenderpaşa'da ikamet etti.
Mahmut Esat Coşan Hoca ile evlenen Muhterem Hacer Coşan'ın Muharrem Nureddin, Aişe Hümeyra, Fatıma Züheyra Coşan Dündar isminde 3 çocuğu var.