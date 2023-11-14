Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi, üniversite talebelerine yönelik irşad ve hizmete ehemmiyet verirdi. Hayatın her kademesinden herkese ama en çok da memleketin geleceğini inşa, ihya ve imar edecek olan gençlere kıymet verir, onların ilim, ahlâk ve hizmet aşkıyla donanmalarına gayret ederdi. Birçok ilim, gönül, siyaset ve ticaret erbabı, onun rahle-i tedrisinden geçmiştir. Bu günlerde, onun attığı tohumun, diktiği fidanın büyük yeri ve etkisi vardır.