Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
FOTOĞRAF
14
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.<br><br>
Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.<br><br>
Şampiyon Anadolu Efes Beştepe'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.
Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlarına hız vermişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini açıklamıştı.
FOTOĞRAF
12
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bugün icra edilen operasyonda toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi bulunduğu belirtildi.
Operasyonda, 1500 kilogram amonyum nitrat, 6 EYP düzeneği, 2 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 TS 50 mayın, 6 RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 1 Dragunov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü ile 5 şarjörü, 10 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3 bin 200 çeşitli çaplarda fişek, 1 akü, 1 güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildiği kaydedildi.<br><br>
Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği ifade edildi.
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda teröre büyük darbe: Bir terörist cesedi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, devam eden "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında, Tunceli'de toprağa gömülü bir terörist cesedi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.