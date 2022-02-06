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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamdolsun olumsuz bir durum yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." mesajını paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamdolsun olumsuz bir durum yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hem kendi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" demişti.
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