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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Erdoğan, savaşın bitmesinde İstanbul sürecinin önemini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü
Rutte - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

İSTANBUL SÜRECİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul sürecinin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti.

Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
OYNAT 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu. Bütün mağaralara, inlere girmeye devam ediliyor. Tüm teknolojik imkanlarla saldırılar devam ediyor. Bu temizlik harekatı sonuna kadar devam edecek. Terörle mücadelemiz sürecek.' dedi.
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