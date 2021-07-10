Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
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