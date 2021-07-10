Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi başladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

DHA

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti sonrası Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti sonrası Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

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