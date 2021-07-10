Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşmesi sona erdi

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi sona erdi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
İki lider ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımlar da ele aldı. Ayrıca iki liderin Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.
- İkili arasında gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.