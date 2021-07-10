Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşmesi sona erdi

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenlidir

Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleştirilen, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Çalıştayı'nda konuştu. İstanbul Boğazı'nın mevcut trafiği kaldıramadığını ve Malaka Boğazı'ndan sonra dünyanın en riskli 2. boğazı olduğunu belirten Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olduğunu söyledi.