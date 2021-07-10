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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas sona erdi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbasın görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı.

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi sona erdi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

DHA

İki lider ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımlar da ele aldı. Ayrıca iki liderin Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.

  • İkili arasında gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.

DHA

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