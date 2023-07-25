Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısı yaptı: Barış için iki devletli çözüm şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, Abbas ve heyetine "hoş geldiniz" dedi.
Abbas'ın son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, "O günden bu yana kendisiyle olan yakın temasımızı farklı vesilelerle devam ettirdik. Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya Kudüs'te, Ramallah'ta, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Sayın Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına, sevincimize ortak oldukları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.
"Adil ve kalıcı barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir"
Bugünkü görüşmelerde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
- "İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
"Tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz"
TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız da önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir." dedi.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın açıklamaları:
Abbas, Türkiye'nin de her daim daha çok gelişim ve atılım kaydetmesini arzu ettiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'taki seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı başarılı ziyaretin Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenadaki gücünü ve yetkinliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Abbas, Türkiye'yi yüksek kalite ve teknolojiye sahip elektrikli araç Togg'u üretmesinden dolayı da tebrik etti.
Abbas, Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bağlamında neler yapılabileceğini görüştüklerini kaydederek "İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasında bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, yine Filistin Yatırım Fonu'yla, Türkiye'deki girişimcilerin katkısıyla, Cenin Organize Sanayi Bölgesi'nin yakında faaliyete geçecek olmasından da mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.
"BM'nin yaklaşık 1000 kararının hiçbiri uygulanmıyor"
Türkiye'nin her daim Filistin'in uluslararası arenada haklarını savunduğunu ve bu bağlamda siyasi girişimlerini sürdürdüğünün altının çizen Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik elde etmesinin de önemli olduğunu ifade etti.
Abbas, BM'nin Nekbe'yi tanımasının önemli olduğunu anımsatarak, bu bağlamda her yılın 15 Mayıs'ında Nekbe'yi anmak ve bunu sürdürmek gerektiğini kaydetti.
BM Genel Kurulu'nun Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail işgaliyle ilgili görüş istediğini ve Türkiye'nin ilgili mahkemeye yazılı görüş sunarak raporunu beyan ettiğini aktaran Abbas, Filistinli oluşumların mütevelli heyetlerini bir araya getirerek Kahire'de tekrar ulusal uzlaşıyı yerine getirmek için girişimde bulunduklarını söyledi.
Ayrıca Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar göstermiş olduğu ilkesel tutum ve desteği nedeniyle Ramallah'ın en büyük meydanlarından birine "Recep Tayyip Erdoğan/Başkan Erdoğan Meydanı" adının verilmesine dair karar alındığını belirtti.