Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

AA

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor. Zirveye katılmak için Brüksel’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı’na geçti. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının sonuçlarının ele alınacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin zirvedeki liderlere hitap edeceğini söylemişti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'de