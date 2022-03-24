Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

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Haber Merkezi AA İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi
Macron - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

AA

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor. Zirveye katılmak için Brüksel’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı’na geçti. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının sonuçlarının ele alınacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin zirvedeki liderlere hitap edeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'de

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