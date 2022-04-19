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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Herzog arasında 'Aksa' diplomasisi: Yaşananlar bizi son derece üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la telefonda görüştü. İki lider, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Erdoğan görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür. Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Herzog arasında Aksa diplomasisi: Yaşananlar bizi son derece üzdü
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog ile görüşmelerinde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

"18 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ BİZİ ÜZDÜ"

Görüşmede, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.

Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz."

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