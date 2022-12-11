Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Putin - Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Son dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak

Kayalıkların dibinde görüldü

Kayalıkların dibinde görüldü

Böylesine ilk kez rastlandı: Marmara'da ilginç görüntü.
Taleplere yetişemiyorlar

Taleplere yetişemiyorlar

Doğada kendiliğinden yetişiyor.
Osman Nuri Kabaktepe CHPli İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme.
Asansörde<br>kabus anları

Asansörde
kabus anları

​Boğazına bıçak dayayıp taciz etmeye çalıştı.

​Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Sahilin her yerini kapladı.

Daha üst seviyeye taşınacak.

Türk hekimden çığır açacak buluş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.