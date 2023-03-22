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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını depremzedelerle yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'taki depremzedelerle birlikte yapacak.

09:38 . 22/03/2023 الأربعاء
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 23 Mart günü başlıyor. Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle

Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.

Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaoğlu’nun deprem bölgesinde seçim kampanyasını başlatmasına tepki: Siyasi arsızlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaoğlu’nun deprem bölgesinde seçim kampanyasını başlatmasına tepki: Siyasi arsızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun  Hatay ziyareti sırasında depremzedeleri çadırlardan çıkarmaya çalışması ve mezarlıktaki bayrakların kaldırıldığına dair iftira atmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesine turistik ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlattığı siyasi arsızlığı, utanmazlığı bir tarafa bıraktık diyelim. Gece gündüz depremin ilk gününden beri orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize iftira atmasına ne diyeceğiz?” ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#ilk iftar
#Kahramanmaraş
#ramazan
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