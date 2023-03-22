Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 23 Mart günü başlıyor. Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.
Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#ilk iftar
#Kahramanmaraş
#ramazan
قبل٪ s