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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatip okulları dimdik ayaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz"- "Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Mesajında, kurultayın başarılı geçmesi ve hayırlara vesile olması niyazında bulunan Erdoğan, imam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere, on yıllardır bu okulların kuruluşunda, gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan vakıf insanlarına teşekkür ettiğini, okullarda görev yapmış olup da ahirete irtihal eden öğretmenleri, yöneticileri, fedakarlıklarıyla destekleriyle bu müesseseleri yaşatan hayırseverleri rahmetle andığını ifade etti.

"Medeniyet davasının lokomotif kuruluşlarından"

Milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesi için 1958 yılından beri büyük bir özveriyle faaliyet gösteren ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin medeniyet davasının lokomotif kuruluşlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, bilhassa imam hatip okullarına yönelik ilginin arttığı bir dönemde ÖNDER'in çabalarının çok büyük önem kazandığını vurguladı.

  • İmam hatip okullarını, "bir eğitim kurumu olmanın çok ötesinde, Türkiye'ye istikamet çizen, ufku aydınlatan, aziz milletin değerlerine canı pahasına sahip çıkan gençlerin yetiştiği kutlu çatılar" olarak tanımlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara rağmen ayakta"

"Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır.

"Bu milletin başını öne eğdirmedik"

Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmeye çalışanlara inat, vatanımız için, ezanımız için, bağrından çıktığımız aziz milletimiz için çalıştık.Edebin edepsizlik içinde kaybolmasına müsaade etmediğimiz gibi ahlakın ahlaksızlık içinde boğulmasına rıza göstermedik. Vakarımızdan, onurumuzdan, bizi biz yapan kadim değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi bugünlere kadar getirdik.İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki katılımcılara hitaben mesajında, "Sizlerden, son nefesinize kadar 'imam hatipli' payesini iftiharla taşımanızı, bu asil payeye asla halel getirmemenizi bekliyorum. Sizlerden zorluklar karşısında yılmamanızı, karamsarlığa düşmemenizi, içinizdeki cevheri söndürmeye çalışanlara prim vermemenizi istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bizleri şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

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