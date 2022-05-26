Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Türkiye Maarif Vakfına 1,8 milyar TLlik kaynak
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Türkiye Maarif Vakfına 1,8 milyar TL'lik kaynak

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Maarif Vakfına Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Türkiye Maarif Vakfına 1,8 milyar TLlik kaynak
Arşiv

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, "Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır." ifadesine yer verildi.

Buna göre, Türkiye Maarif Vakfına, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maarif Vakfı eğitimde fırsat eşitliği temininde önemli rol oynuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maarif Vakfı eğitimde fırsat eşitliği temininde önemli rol oynuyor
Meteorolojiden çifte uyarı

Meteorolojiden çifte uyarı

Sağanak yağış ve toz taşınımı etkili olacak.
Romadan tarihi zafer

Roma'dan tarihi zafer

Jose Mourinho, İtalyan ekibine ilk Avrupa zaferini yaşattı.
Vatan düşmanlığında da ittifak: CHP ile HDP Türkiyeyi Finlandiyaya şikayet etti

Arda Turan'dan <br>duygusal veda

Arda Turan'dan
duygusal veda

​Takım arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kamu bankaları başvuruları almaya başladı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kaygılarımız giderilmeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.