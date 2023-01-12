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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'insani koridor' için devrede: Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir insani koridor açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifte bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacak" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan insani koridor için devrede: Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu konferans sona erdi.

İki gün süren konferansın kapanış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istediğini ve Erdoğan’ın bunu memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, “Böyle bir toplantıdan sonra başarabilirsek Rusya’da veya Ukrayna’da bulunan yaralıların karşılıklı takası, çocukların veya kadınların takasını başarabilirsek bu toplantının en anlamlı yönlerinden biri bu olacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

  • Cumhurbaşkanlığının Erdoğan öncülüğünde insani koridor için gerekli çalışmayı başlattığını kaydeden Malkoç, “Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın hem Sayın Zelenskiy ile hem de Putin’le bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum. Bundan sonrası bize düşüyor. Birlikte koordine edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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