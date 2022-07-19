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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranda onuruna verilen yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Sadabad Kültür ve Tarih Kompleksindeki yemek, basına kapalı yapıldı.

Yemeğe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti. Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci karşıladı.

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