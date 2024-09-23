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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Türkevi'nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Türkevi'nde ağırladı

21:3523/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
AA
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Mesut Pezeşkiyan - Recep Tayyip Erdoğan
Mesut Pezeşkiyan - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı Türkevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı.


Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun iş birliği fırsatlarının değerlendirileceğini, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesinin gerektiğini, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mesut Pezeşkiyan
#İran
#ABD
#Türkevi

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