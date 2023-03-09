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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı.

15:31 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı.

Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Coşkun için bugün öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un eşi Firdevs, oğulları Kenan, Kamil, Şamil Coşkun, kızları Perihan Sever, Zuhal Yılmaz, Kamile Akkuş ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cami avlusunda merhumun eşi ve çocuklarına baş sağlığı diledi.


Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile çok sayıda iş insanı da katıldı.

Coşkun'un naaşı, tezkiye konuşması ve dua edilmesinin ardından cenaze aracına taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.Kemal Coşkun'un cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı'na götürüldü.

Kemal Coşkun


#cumhurbaşkanı erdoğan
#cenaze
#Kemal Coşkun
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun için düzenlenen cenaze törenine katıldı
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