Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti

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#Binyamin Netanyahu
1 saat önce
Ayrıntılar Geliyor...
ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabı sonrası Türkevi'nde İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
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