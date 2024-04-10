Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e yönelik tedbirler Gazze'ye yardım ulaşana kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin bayramlaşma programında partililere seslendi.





Video mesaj yoluyla gerçekleşen bayramlaşmada Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programındaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;





Filistin halkı bayramı da hüzünle geçiriyor. 6 ayda bombalanan, şehit olan 34 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dik duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyorum. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz 45 tonluk yardımla en fazla yardım yapan 2. ülke olduk.





"İsrail'e yönelik tedbirler devam edecek"





Gazze’ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail’e yönelik ilave tedbirler aldık. Gazze’ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insanı yardım ulaştırılıncaya kadar devam edeceğiz. Ülkemizin 21 yıldır sergilediği dirayetli duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyoruz. Yalan üzerinden kendi devletine iftira atanları, akla, vicdana davet ediyorum.





"Milletin sandıkta verdiği mesajı aldık"





Bir kez daha 31 Mart seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden irade ile göreve gelenleri tebrik ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten güçlenerek çıkacak. Milletin sandıkta verdiği mesajları analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında bunun ilk adımını attık. İstişarelerimize devam edeceğiz.





Kendimizi yenileme konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. AK Parti bundan güçlenerek çıkacaktır. Sizlerden de tefrikaya düşmemenizi, fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin.







