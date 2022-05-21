Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

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Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, İsveç'in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayisi alanında İsveç’in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

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