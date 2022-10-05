Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın milletvekillerine tatlı ikram etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine girmesinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.

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MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan burada kadın milletvekillerine tatlı ikram etti.

RÜMEYSA KADAK O ANLARI PAYLAŞTI

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak paylaşımına şu notu düştü:

"Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi"

Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi.. 🧿🤍 @RTErdogan pic.twitter.com/bd4LbCdrp4 — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) October 5, 2022