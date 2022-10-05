Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın milletvekillerine tatlı ikram etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın milletvekillerine tatlı ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama dönemine girmesinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan burada kadın milletvekillerine tatlı ikram etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, paylaşımına "Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi" notunu düştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın milletvekillerine tatlı ikram etti
Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından milletvekilleriyle sohbet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine girmesinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım

MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan burada kadın milletvekillerine tatlı ikram etti.

RÜMEYSA KADAK O ANLARI PAYLAŞTI

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak paylaşımına şu notu düştü:

"Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın milletvekillerine tatlı ikram etti
OYNAT 00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın milletvekillerine tatlı ikram etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama dönemine girmesinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan burada kadın milletvekillerine tatlı dağıttı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, paylaşımına 'Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi' notunu düştü.
Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.