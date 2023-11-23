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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamboçya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti. Kamboçya Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

16:30 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılelma’nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek. Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızılelma’nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Kaan, Kızılelma, TCG Anadolu ve niceleri Allah’ın izniyle yalnız kalmayacak, yenileri daha iyileri ve daha donanımlıları yine bu vatan için alın ve akıl terlerini döken kardeşlerimizin ellerinde şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Kamera noktasında da Aselsan’ın üretim çalışmaları başladı. Bir an önce o sıkıntımızı da gidermemiz lazım. Bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. “Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız?” buna bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı için yarın Cezayir’e gidecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılacak görüşmelerde son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Öte yandan Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanmasının gündemde olduğu da ifade edildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#güven mektubu
#Kamboçya Büyükelçisi
#Chea Sok
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