Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamboçya Büyükelçisini kabul etti

Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki Filistin’e destek gösterileri için “Maşeri vicdan hareket geçti” yorumunu yaptı. Erdoğan, “Herkes Netanyahu’ya ‘Artık git’ der hale geldi. Bazı yabancı ülke yetkilileri bize ‘Bundan kurtulmalıyız’ diyor. İnşallah çok kısa bir zamanda Netanyahu pılını pırtısını toparlayıp, buradan çekilecek” dedi. Cezayir dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, “Ablukayı kırmak için neler yapılacak?” sorusu üzerine şöyle konuştu: Abluka sadece İsrail’in Gazze çevresine yığdığı askerler ve silahlardan ibaret değil. BM zeminindeki ablukayı kırmalıyız. Zihinlerdeki ablukayı da kırmalıyız.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Alman üyesi Maximilian Krah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin menfaatlerini savunduğu için övdü ve Alman siyasetçilerden, Erdoğan'ı örnek alarak ülkelerinin çıkarlarını savunmalarını istedi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için yoğun çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi’nden sonra ilk bölgesel ziyaretini İsrail’e karşı tutumuyla öne çıkan Cezayir’e yapıyor. Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere Cezayir'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılelma’nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek. Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızılelma’nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Kaan, Kızılelma, TCG Anadolu ve niceleri Allah’ın izniyle yalnız kalmayacak, yenileri daha iyileri ve daha donanımlıları yine bu vatan için alın ve akıl terlerini döken kardeşlerimizin ellerinde şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Kamera noktasında da Aselsan’ın üretim çalışmaları başladı. Bir an önce o sıkıntımızı da gidermemiz lazım. Bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. “Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız?” buna bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı için yarın Cezayir’e gidecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılacak görüşmelerde son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Öte yandan Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanmasının gündemde olduğu da ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı. İsrail'in Gazze'deki katliamına değinen Erdoğan "Yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır." dedi.