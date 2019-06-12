​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda mankurtlar çetesi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

"Karşımızda küresel bir ittifak ve onlarla hareket eden mankurtlar çetesi var, bunu bilmenizi isterim" diyen Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'nin her milletvekili, teşkilat mensubu bu bilinçle, dirayetle, sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, etmek zorundadır. Giriştiğimiz her bencil hesabın bedelini koskoca davanın, milletin, tarihin kaderini etkileyeceğini asla unutmamalıyız. Hiç kimsenin bilerek isteyerek böyle bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Biz istişare yolunu milletimizle hep açık tuttuk, işlettik. Milletin sesine kulak vermek yerine onu istiskale yöneltilenler bu partinin mensubu olamazlar."

"Bizim siyaset anlayışımız budur"

"Milleti muhatap almayanı elbette biz de muhatap almayız. Yapılabilecek bir şey yoksa izah edilir, insanların gönlü alınır. Biz tebliğle mükellefiz. İkna ile değil. O Rabbimizin yedinde olan bir şeydir. Bizim siyaset anlayışımız budur."