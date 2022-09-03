Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmekte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katılıyor. https://t.co/md7IKK0s90 — Yeni Şafak (@yenisafak) September 3, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu yıl 5'incisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin kapsama alanı artık sınırlarımız dışına da taşmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i gururla takip ettim. TEKNOFEST Karadeniz'de sizlerle birlikteyiz. Karşımdaki muhteşem tablo, bir şeyi ifade ediyor. TEKNOFEST evet, bizim. TEKNOFEST, farklı bir gençlik. TEKNOFEST şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi.

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TEKNOFEST, 600 bin gencimizin yarıştığı bir şölene dönüştü. Etkinliğin gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir.

Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken, asıl gerçek burada karşımızda duruyor.

Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırıp umutsuzluk yaratmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor.

Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de 7 düveli dize getirmişti. Bu gençlik bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırıp, düşmanı denize dökmüştü.

Özdemir Bayraktar çocuklarıyla birlikte adımı attı. Bayraktar İHA'ları üretmeye başladılar. Bugün sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor.

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OYNAT 01:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert çıktı: Çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı. Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma' dedi.



Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Samsun’da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir.

Burada günümüzün Cezeri'si, Harezmi'si, Mimar Sinan'ı Ali Kuşçu'su olmak için can atan gençlerin yürek çarpıntısını duyuyorum.

2023'e hazır mısınız? Bu yürek çarpıntılarıyla birlikte hazır mısınız? Biz ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Göreve geldiğimizde yüzde 20 yerli ve milli. Şimdi yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz. 2053, 2071 vizyonuyla çok daha ileriye taşınacak. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme, gönül ve fikir birliği yapma imkanı verdiği için hamd ediyorum.

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Sizlerin her birini teknoloji elçilerimiz olarak görüyorum. Ülkemizde zehir gibi çalışan beyinleri ve yerinde duramayan enerjileriyle henüz kendilerine ulaşamadığımız gençlerimiz var. Onları da bu şölene davet edeceğiz. Türkiye'ye yakışan 600 bin değil, 1-2-3 milyonluk yarışmacılı teknoloji festivalleridir.

Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz.

Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir.

"Ey Yunan İzmir'i unutma"

Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.

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Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.