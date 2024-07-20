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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

08:53 - 20/07/2024 السبت
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışında konuştu: Çürümeye terk edilen Savarona yatına sahip çıkan da yine biz olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu. Hiçbir zaman ayrım gözetmeden, tarihimizin tüm dönemlerini kucakladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında restore edilen Savarona yatı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal’in son aylarını geçirdiği Savarona yatının hangi skandallarla gündeme geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra süratle harekete geçtik ve Savarona yatını devraldık. Titiz bir çalışmayla Savarona’yı restore ettirdik ve kısa bir süre sonra inşallah restorasyonu bitiyor. Ardından olması gerektiği şekilde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için inşallah kullanmaya başlıyoruz. Bunu bile eleştirenler, akla hayale gelmedik iddialarda bulunanlar çıktı. Oysa lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk. Aynı durum pek çok tarihi eser için de geçerlidir. Birileri Cumhuriyet’in arkasına saklanıp, Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden, tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.” diye konuştu.





#Recep Tayyip Erdoğan
#KKTC
#Kıbrıs Barış Harekatı
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