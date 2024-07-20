Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.
"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl titizlikle sürdürülen Yıldız Sarayı'nın restorasyonu sonrası açılışında konuştu. Yıldız Sarayı'nın milli mücadele tarihimizde özel bir yeri bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmadan bir gün önce Yıldız Sarayı'na geldiğini ve Sultan Vahdettin ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Görüşmenin adeta diz dize olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde katılımcılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıldız Sarayı direnişin sembolüdür, Osmanlı'nın en sancılı yıllarına tanık oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan Yıldız Sarayı'nın Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği müjdesini de verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu. Hiçbir zaman ayrım gözetmeden, tarihimizin tüm dönemlerini kucakladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında restore edilen Savarona yatı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal’in son aylarını geçirdiği Savarona yatının hangi skandallarla gündeme geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra süratle harekete geçtik ve Savarona yatını devraldık. Titiz bir çalışmayla Savarona’yı restore ettirdik ve kısa bir süre sonra inşallah restorasyonu bitiyor. Ardından olması gerektiği şekilde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için inşallah kullanmaya başlıyoruz. Bunu bile eleştirenler, akla hayale gelmedik iddialarda bulunanlar çıktı. Oysa lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk. Aynı durum pek çok tarihi eser için de geçerlidir. Birileri Cumhuriyet’in arkasına saklanıp, Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden, tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde katılımcılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıldız Sarayı direnişin sembolüdür, Osmanlı'nın en sancılı yıllarına tanık oldu" ifadelerini kullanırken, sarayı ziyaret edeceklere de müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkımıza açtığımız bu mekana önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız." ifadeleriyle Ağustos ayının sonuna kadar Yıldız Sarayı girişlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.
Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe’den sonra payitahtın İstanbul’daki üçüncü merkezi, Osmanlı’nın en sancılı yıllarının şahidi Yıldız Sarayı, restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Sarayın Sultan İkinci Abdülhamid ile özdeş haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Zarafeti, sadeliği, tabiatla uyumu, birbirinden ayrı köşklerden oluşan mimarisi ve Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneği olan Has Bahçesi’yle Yıldız Sarayı gerçekten nadide bir eserdir” dedi.