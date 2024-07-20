Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü: Devlet erkanı tam kadro KKTC'de! Tarihi tören başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak.
10.00 Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.
Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:
- "Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."
09.30 Erdoğan Lefkoşa'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.
08:40 Uçağı Kıbrıs'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı.
Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.
"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.
- Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KKTC'deki kutlamalarda bulunacak.
50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında, TSK tarafından resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretlerinin yer aldığı birçok etkinlik düzenlenecek.
Etkinliklerde, TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yapacak ve 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek. Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alacak.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra etkinliklerde, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek. Ayrıca, 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.