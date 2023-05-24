Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar CHP ayakta kalabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Sevgili Ankaralılar, saygıdeğer gençler, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, aziz vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan caddeleri, sokakları ve haneleri ile tüm Keçiören'i selamlıyorum. Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.





Gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik. Gün oldu güzel haberlere beraber sevindik, aynı cenazeye omuz verdik. 12 sene acısı ile tatlısı ile güzel günler geçirdik. Keçiörenli komşularımız ile bağlarımızı koparmadık. Keçiören de bizi asla yalnız bırakmadı. Kardeşlerimizi duaları ile zaten yanımızdaydı.





Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda dik durdu. Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördük. Şimdi de inşallah pazar gününe aynı dik duruşla hazırlandığını görüyorum.





Keçiören, Pazar'a hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız gençler? Size inanıyorum ve sizi seviyorum Bay bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz. Siz 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na yönelik muhabbetinizi bir kez daha ortaya koydunuz. Siz 53'ü aşan oy oranıyla mecliste Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz.





Dün Malatya'daydım. Konteynerlerin orada 50 bin kişiye hitap ettik. Ve Keçiören Malatya neyse Keçiören o. Bugün yağış vardı, toplantıyı kapalı salonda yaptık. Açık alanda yapsak en az 50 bin kişiyi orada toplardık. Bunu sandıklarda toplayacağız. Sivas'a geçtim Malatya'dan sonra. Sivas bir başkaydı. Sivas'ta 100 bin kişi vardı.





Yiğidolar coştu, caddelere taştı. İnşallah pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı.





Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu yani yasama organı olarak biz varız. Pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları altüst edecek. Biz talimatı Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. 21 yılı farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nı kuracağız.





Milletimiz ekonomimizi Londra'daki tefecilere, IMF'deki komiserlere teslim etmek isteyenlere 'Bay bay' demiştir. Türkiye eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti.





Bu ne demektir, yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Ve milletimiz güçlendirmiş parlamenter laflarını ayaklarının altına altı. Cumhur ittifakı ile yola devam dedi. Eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 parlamento oyları ve vekilleri ile inşallah önümüz açık.





21 yılı farklı bir şekilde devam ettireceğiz, Türkiye'nin geleceğini kuracağız. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle kuracağız. İktidara giden yolu Kandil'de ve Pennsylvania'da arayanlara milletimiz kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı Kandil'in sokaktaki eşyalarından teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz. Milletimiz ekonomisini Londra'da tefecilere teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen ne hesap biliyorsun ne kitap.





Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde sözcüsü ve iyi partinin malum Merkez Bankası'nda görev yapan kişisi ile IMF komiserleri ile görüştüler. Bize IMF'den borç alın diye tavsiye bulundular. 2013'te ilişkimizi kestik biz IMF ile. Başbakanlığımız döneminde 135 milyar dolara çıkardık rezervimizi.





Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin oyunlarına bakmayın.





Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli.





Başbakan önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize büyük maliyetti oldu. Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatan Kılıçdaroğlu ile kol kola olan kişi. Gencimiz iş bulamadı, esnafımız iş yapamadı, turizmcimiz turist bulamadı. Bir avuç elit dışında milletimizin tüm fertleri sıkıntı çekti. Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimi ile bunu tersine çevirdik.





Siz bize sahip çıktınız biz de sizin hakkınızı hukukunuz koruduk. Sizin emanetinize asla halel getirmedik. Diklenmeden dik durduk. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.





Yasama yürütme ve yargının uyum içinde çalışmasını biz temin edeceğiz. Bunu sizlerin desteği ile yapacağız. Oyumuzu kullanacak irademizi göstereceğiz. Bizimle birlikte eşimizin dostumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini sağlayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izni ile zafere yürüyeceğiz.





Unutmayın, 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP genel Başkanı değildir, rehavettir, boş vermektir. Zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Keçiörenli komşularımdan bu sefer rekor bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Beni mahcup etmeyeceğinizi çok iyi biliyorum.





Rabbim dayanışmamızı muhabbetimizi daim eylesin. Gerek Ankara gerek Türkiye olarak 14 Mayıs günü demokrasimiz adına önemli bir sınav verdik. Muhalefetin gerilim siyasetine rağmen hiçbir insanımızın burnu kanamadı. Haysiyet cellatlarına rağmen millet iradesini sandığa özgürce yansıttı.





Yıllarca bize demokrasi nutukların atan Avrupa ülkelerini kıskandıran oranla iradesini ortaya koydu milletimiz. İBB Başkanı, aman yarabbi ne açıklamalar yaptı. Ankara'nın başkanı ile birlikte ne açıklamalar yaptılar. Şimdi bunların tamamını pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız?





Öyleyse durmak yok. İşte bütün bunar ne dedi, Türkiye'ye atılan diktatörlük iftirası ile yol yürümek istediler. Karalama kampanyalarından Türkiye yüzde 90 olarak seçmen olarak oyunu kullandı. Psikolojik harekatlar var. Muhalefetin meydan meydan söylediği yalanlar var.





Bay bay Kemal akşam yalan sabah yalan. İşte 14 Mayıs gecesi tüm bunları çöpe attı. Diktatörlük söylemlerinin safsatadan ibaret olduğunu gösterdi. Diktatör ikinci tura kalır mı, ilk turda bitirir işini. Dünyada bunun örneklerini çok.





Milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz, diktatörlüğe değil. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Bölücüler ve FETÖ'cüler ile yol yürünmemesi gerektiğini gösterdik. Milletimizin ferasetini dost düşman herkese gösterdik.





O gece hiç istemeyeceğimiz yalanlara şahit olduk. CHP genel başkanını cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bildikleri halde öndeyiz diyerek seçmenlerini kandırdılar. Şimdi de utanmadan kandırdıysak CHP'lileri kandırdık size ne, diyorlar.





Bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımıza böyle davranılmasını kabul etmiyoruz. Tıpış tıpış sandığa gidip oy vereceksiniz diyor, bu ne demek. Böyle siyaset yapılmaz. Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bu dayatmalardan rahatsız olduğunu, FETÖ'cülerle yapılan pazarlıktan rahatsız olduğunu biliyoruz.





Kandil'dekilerin çektikleri videolarla oy bunlara istemeleri CHP'lileri rahatsız ettiğini biliyorum.





CHP'nin başındaki zatın aylardır ses çıkarmadığı açıklamalar bunlar. Senin onlardan ne farkı var. Sizin desteğinize gerek yok diyebiliyor musun. Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak. Öbürü Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyor ve it sürüleri diyor.





Bay bay Kemal en ufak bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeler ortada. Masadan şimdiye kadar bir itiraz duydunuz mu. Nereye istersen oraya çekilecek bir iki cümle dışında bir itiraz duydunuz mu.





İntikam intikam çağrıları altında ortak miting yaptılar. 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü evladımızı, 51 Kürt kardeşimizi bunlar Diyarbakır'da şehit etti mi? Selo bu vatandaşlarımızın katili değil mi? Şimdi çıkmış Selo'nun ne günahı var diyor? Çıkaracağım onu ben, diyor. İçeride olması rahatsız ediyor beni diyor bay bay Kemal.





Vatansever tüm vatandaşlarım, tüm Türkiye pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir. PKK'nın kurulduğu köye gidip buralara bahar gelecek diye video çektiler. PKK'nın işareti ile milleti selamladılar. Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. şimdi çıkıp bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar.





Bay bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun? Bunlarda her numnara var. Pazar günü sandıkları bunlara siyaset mezarı yapalım. 14 mayıs'ta sonra keşfettikleri vatanseverliği severiz. Benim milletim bunu yutmaz. Doğu'da bölcülere çiçek atıp Ankara'da vatan millet diyerek kimseyi kandıramazlar.





28 Mayıs'ın ülkemizde muhalefette de bir değişime de vesile olacağına inanıyorum. 40 yıldır milletimizin huzurundayım. Kimseyi ayrıştırmadık. Kimseye de karışmadık, yasakları kaldırıp baskılara son verdik. Kimsenin mezhebi, meşrebi, kılık kıyafeti ile ilgilenmedik.





Özgürlük alanını genişletme gayretinde olduk. İnsanımızın karşısına eser siyaseti ile çıktık. Gelecek 5 senede yapacaklarımızı anlattık. Karnemizi gösterip milletimiz desteğpini istedik. Ekonomiden enflasyonla mücadeleye, saplı, tusizme kadar hedeflerimizi kamuoyu ile paylaştık.





78 üniversiteden 208 üniversiteye çıktı. Sıraların üzerine kitaplarımızı koyduk.





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