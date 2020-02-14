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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları, dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur.

Bugün gıptayla bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihî olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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