Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan: Gavur kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldiği yemekte konuştu. Erdoğan, 'Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz' dedi.