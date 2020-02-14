Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna konuşuyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda konuşuyor. https://t.co/947CwDooNo
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda konuşuyor. https://t.co/947CwDooNo— Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2020
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları, dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur.
Bugün gıptayla bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihî olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir.