Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle \"Mavi Vatan\"daki filonun \"en güçlüsü\" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.