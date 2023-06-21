Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti listelerinden seçilen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Vazifeniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın.

Seçim kararından itibaren canla başla çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin emanetine sabahın erken saatlerinden gece geç saatlerine kadar sahip çıkan tüm sandık müşahitlerine tebriklerimi iletiyorum.

Bu seçimlerde ortaklarımız da olağan üstü çaba harcadı. İlkeler ittifakı olduğumuzu gösterdik.

Genel başkanlarla deprem bölgesindeki vatandaşın acısını beraber üstlendik. Milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğumuz ittifakı daha da güçlendirdik.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize, YRP Genel Başkanı Erbakan'a ve milli görüşçülere, BBP Başkanı Destici ve Alperen'lere, DSP Başkanı Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA Par Başkanı Zerkiya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür ediyorum.