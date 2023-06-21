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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor. Erdoğan, ''Tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran herkese, her bir dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum'' açıklamasında bulundu.

12:25 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM 28. yasama döneminin ilk grup toplantısında sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.


Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti listelerinden seçilen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Vazifeniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın.


Seçim kararından itibaren canla başla çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin emanetine sabahın erken saatlerinden gece geç saatlerine kadar sahip çıkan tüm sandık müşahitlerine tebriklerimi iletiyorum.


Bu seçimlerde ortaklarımız da olağan üstü çaba harcadı. İlkeler ittifakı olduğumuzu gösterdik.


Genel başkanlarla deprem bölgesindeki vatandaşın acısını beraber üstlendik. Milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğumuz ittifakı daha da güçlendirdik.


MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize, YRP Genel Başkanı Erbakan'a ve milli görüşçülere, BBP Başkanı Destici ve Alperen'lere, DSP Başkanı Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA Par Başkanı Zerkiya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür ediyorum.


Ayrıntılar geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
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#TBMM
16 dakika önce
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