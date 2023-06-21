Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine karşılık olarak, "Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister, irade; bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz" dedi.









Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28. Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantısında, milletvekilleriyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Meclis'in yeni yasama döneminin ve toplantının, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.





14 Mayıs'ta aziz milletin takdiriyle AK Parti listelerinden seçilen milletvekillerini ayrı ayrı tebrik eden Erdoğan, "Milletvekilliği vazifeniz hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Ülkemize, milletimize ve davamıza hizmet yolunda Rabb'imden sizlere muvaffakiyetler niyaz ediyorum" diye konuştu.









Erdoğan, 27. Yasama Dönemi'nde milletvekili sıfatıyla Yüce Meclis çatısı altında çalışan, demokrasi mücadelelerine omuz verenlere şükranlarını sundu, hayatını kaybedenleri rahmetle yad etti. Erdoğan, "Daha fazla çalışarak, daha fazla eser ve hizmet üreterek, milli iradeyi daha da güçlendirerek bu kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacağız" dedi.





14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, gerek 28 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı balkon konuşmasında gerekse Cumhurbaşkanlığı görevine başlama töreninde, seçim zaferinde emeği, desteği ve duası olan herkese teşekkürlerini gönderdiğini anımsattı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:





"Grubumuzun bu ilk toplantısı vesilesiyle bir kez daha, tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran herkese, her bir dava arkadaşıma, teşkilatımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımı sunuyorum. Seçim kararının alındığı 10 Mart tarihinden itibaren canla başla çalışan Genel Merkez birimlerimize, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, il, ilçe ve belde teşkilatlarımıza, kampanya ve strateji ekibimize, tüm adaylarımıza, aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin emanetine sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar fedakarca sahip çıkan, hile hurdaya, milli irade gasbına izin vermeyen tüm sandık müşahitlerimize tebriklerimi iletiyorum."









"İttifakımızı hamdolsun daha da güçlendirdik"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerde kendi teşkilatlarının yanında Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettikleri ortaklarının olağanüstü çaba harcadığını vurgulayarak, "Sergilediğimiz dayanışmayla çıkar birlikteliği değil, ilkeler ve mefkureler ittifakı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kıymetli Genel Başkanlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını beraber paylaştık. Milletimizin hayalini süsleyen pek çok projenin açılışını birlikte yaptık. Seçim mitinglerimizde bizleri coşkuyla bağrına basan milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz ittifakımızı hamdolsun daha da güçlendirdik." değerlendirmelerinde bulundu.





Beraber ve omuz omuza mücadele verdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve ülkücülere, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve milli görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve alperenlere, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına en kalbi şükranlarını sunan Erdoğan, 28 Mayıs seçimi öncesinde kendisine destek açıklamasında bulunan Sinan Oğan ile birlikte tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür etti.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını, milletimizin istiklal ve istikbalini en üstte tutmayı sürdüreceğiz. İnancımıza göre zaferin yegane sahibi Allah'tır. Zafere giden yolu ise dua ve destekleriyle aziz milletimiz döşemiştir. Bize oy versin ya da vermesin, oyunu kullanan, tercihini demokratik yollarla gösteren tüm vatandaşlarıma, özellikle uğradıkları onca hakarete rağmen iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğini asla unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Aynı şekilde, kimi zaman kilometrelerce yol gitme pahasına demokrasimize güç veren yurt dışındaki vatandaşlarıma minnettarlığımı özellikle ifade ediyorum. Gurbetçilerimiz, her iki seçimde de adeta sandıklara koşarak, sandıkları patlatarak Türkiye'nin iftihar vesilesi oldular. Bu seçimlerde tüm gözlerin Türkiye'ye döndüğünü gördük. Türk Cumhuriyetlerinden İslam dünyasına, gönül coğrafyamızda seçim sürecimiz yüz milyonlar tarafından yakından takip edildi."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisinin ziyaretine geldiğini ve kendisine "Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99." dediğini belirterek, "Tabii bunlar bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar? '6'lı masa.' Şimdi ne diyor? 'Gerekirse 16'lı masa.' Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister, irade; bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz" diye konuştu.









Afrika'dan Asya'ya yüz milyonların duasını aldıklarını, 3 kıta ve 7 iklimde de ellerin semaya kaldırıldığını ifade eden Erdoğan, "Seçim zaferimizi bizler nasıl kutladıysak emin olun dostlarımız da aynı heyecanla ve aynı sevinçle kutladılar. Dünyanın dört bir tarafında bizim için gözyaşı döken, haftalar boyunca bize hayır dualarını gönderen herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Son ana kadar seçim başarımız için çalışmış teşkilatımızın güzide mensuplarına da en kalbi şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.





Erdoğan, her açıdan çok zorlu bir seçim sürecinin geride bırakıldığını dile getirerek, ülke siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birinin yaşandığını belirtti.





14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin, milletin maziden atiye uzanan kutlu yolculuğunda neye tekabül ettiğinin zamanla daha iyi anlaşılacağını söyleyen Erdoğan, "Bu seçimlerin tıpkı 14 Mayıs 1950 ve 3 Kasım 2002 seçimleri gibi demokrasi mücadelemizde yeni bir merhale olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin nasıl büyük bir varta atlattığını, uçuruma düşmekten son anda nasıl kurtulduğunu zamanla daha net göreceğiz. Muhalefetin yanında kimlerin sıralandığına bakıldığında zaten bunun işaretlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1,5 sene önce muhalefetin bir masa kurduğunu, kıyıda kenarda kim varsa oy oranlarına bakmadan hepsini masaya topladığını anlatarak, şunları kaydetti:





"Yaptıkları onca toplantının, görüşmenin sonunda millete proje namına elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Adına ne derlerse desinler kurdukları masa, hiçbir zaman, bizzat kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben 'kumar masası' demedim. 'Noter masası' da demedim. Diyen kim? O masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı bu kadar basiretsiz ve neticesi de ortada. Güya parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı, hiçbir ilkenin, ahlaki çizgisinin bulunmadığı ucube bir sistemi millete dayattılar."









Seçim kampanyası döneminde ilkokul müsameresini andıran ucuz siyasi şovlara şahit olduklarını belirten Erdoğan, "Milletin kendilerine layık görmediği unvanları tepe tepe kullanmaktan, daha sandıkların dörtte biri dahi açılmadan zafer ilan etmeye kadar nice skandalı yüzümüz kızararak izledik" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Bulduğunuz iki tane belediye başkanı; onlarla beraber bunları yapmaya gayret ettiniz. Ne oldu? Neredeler şimdi? Kayıplar. Hadi şimdi onlarla beraber yine dolaş. Ben yalnız bir adres vereyim, iki tane koltuk yanına al, koltukların birini İstanbul'a birini de Ankara'ya ver. Onlar da o koltuklarda otursunlar çünkü bunlara cumhurbaşkanlığı koltuğu veremedin hiç olmazsa sözde genel başkan yardımcılığı koltuğu ver. Bunu da yapamazlar, korkarlar, 'Altımızdan koltuk da kaçtı gitti, kaydı gitti' derler. Bütün bunları yapanlar belki utanmadı ama biz onların kendilerini düşürdüğü durumları görünce onlar adına inanın hicap duyduk."





Tarihin en adil hakem olduğuna işaret eden Erdoğan, "Herkes tarih ve millet önünde yaptıklarının hesabını verecek. Tarih hükmünü verene kadar bizim görevimiz demokrasimizi, bekasına tehdit oluşturan bu tür kötülüklerden korumaktır. Bizim sorumluluğumuz, siyaset kurumunun itibarını sarsan hadiselerin tekrarlanmasına engel olmaktır. Önümüzdeki dönemde siyasetin kalitesini ve kalibresini artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ben sizlere inanıyorum" ifadelerini kullandı.









"Halkımızın huzuruna eser ve hizmet siyasetimizle çıktık"





AK Parti'nin seçimleri kazanarak mevcut kuşatmayı yardığını söyleyen Erdoğan, "Muhalefetin hiçbir temeli olmayan korku, istismar ve yalan siyasetini asaletimizden taviz vermeden sürdürdüğümüz çalışmalarla hamdolsun boşa çıkardık. Onlar popülizm bataklığında her gün biraz daha boğulurken, biz halkımızın huzuruna yine eser ve hizmet siyasetimizle çıktık. Yaptıklarımızı anlattık, projelerimizi ortaya koyduk. Türkiye'ye dair hedeflerimizi açıkladık, toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik planlarımızı paylaştık. Altyapıdan üst yapıya kadar 'durmak yok yola devam' dedik. Seçim çalışmalarımız sırasında dahi 85 milyona yeni müjdeler vermeye devam ettik" dedi.





Erdoğan, 10 Mart'tan bu yana AK Parti'nin yaptığı çalışmalara ilişkin bir video izletti.









Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:





"Birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı işte böyle gösterdik. Milletimiz de bizim bu samimi gayretlerimizi görmüş ve ödüllendirmiştir. Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini tekrar hatırlatmıştır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle vatandaşımızın gönlündeki alternatif yerimiz tescillenmiştir. Birileri hazmetmekte zorluk çekse de karşımızdaki tablo şudur; Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda geçerli oyların 27 milyon 834 bin 589'unu alarak yüzde 52,18 oy oranıyla büyük bir zafer elde ettik. Ezici bir çoğunlukla milletimizin güvenine ve teveccühüne bir kez daha hem de tartışmasız bir şekilde mazhar olduk."





İkinci turda 87 seçim bölgesinin hepsinde oylarını arttırmayı başardıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinin 52'sinde rakibimize göre yarışı önde tamamladık. 10 ilimizde yüzde 73 ve üstü, 10 ilçemizde de yüzde 84 ve üstü oy aldık. Vilayetlerimizde Bayburt yüzde 82,45 ile ilçelerde ise Şanlıurfa Harran yüzde 95,35 oy oranı ile şahsımıza en yüksek oy veren yerler oldu" ifadelerini kullandı.









"Kurban Bayramı'ndan sonra ziyaretler yapacağız"





Depremde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'ın 28 Mayıs'ta tercihini AK Parti'den yana kullanmasının kendilerini çok duygulandırdığını dile getiren Erdoğan, "Her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu illerimize olan şükran borcumuzu Kurban Bayramı'ndan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz" dedi.





Cumhur İttifakı'nın yüzde 49,5 oy oranı Meclis'te 323 milletvekili kazandığını aktaran Erdoğan, "Partimizin oy oranı ise 35,62 ile 268 milletvekili şeklinde tecelli etmiştir. AK Parti 2002'den beri sandıktan 1'inci çıkma rekorunu korumuştur. Bununla birlikte hedeflerimizin gerisinde kaldığımızın da şuurundayız. 27. döneme göre Meclis'teki sandalye sayımızda oluşan farkı asla görmezden gelemeyiz. Zaferimizi kutlarken, milletimizin sandık yoluyla bize ve partimize verdiği mesajlara kayıtsız kalamayız" değerlendirmesini yaptı.





Erdoğan, oy oranı ve milletvekili sayısı konusunda oluşan tabloyu tüm boyutlarıyla, en ince detayına kadar değerlendirdiklerini söyledi.

'Onlar adına hicap duyduk'





Biz onlar adına hicap duyduk. Tarih kuşkusuz en adil hakemdir. Herkes tarih önünde hesabını verecektir. Bu tür kötülüklerden korumaktır görevimiz.





Önümüzdeki dönemde siyasetin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışacağız.





Seçimleri kazanmakla böyle bir kuşatmayı yardık. Yalan siyasetini çalışmalarımızla boşa çıkardık. Onlar popülizm bataklığında boğulurken biz halkımızın huzuruna eserlerimizle çıktık. Durmak yok yola devam dedik.





Değerli kardeşlerim birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı böyle gösterdik. Milletimiz bizim samimi gayretlerimizi görüp ödüllendirdi. Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini hatırlatmıştır.





Birileri hazmetmekte zorlansa da geçerli oyların 27 milyon 834 binini alarak yüzde 52,18 oy oranı ile büyük zafer elde ettik. Ezici çoğunlukla milletin güvenine mazhar olduk, seçim bölgelerinin hepsinde oylarımızı artırdık.





Bayburt 82.45 ile, ilçelerde Harran 95,30 oy oranı ile en yüksek oyu veren yerler oldu. Depremde en ağır yıkımı alan Hatay'ın bizden yana seçim yapması bizleri mesut etti.





Şükran borcumuzu bayramdan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz. Meclis boyutunda 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak 323 vekil kazandık.





AK Parti 2002'den beri sandıktan birinci çıkma rekorunu korudu. 27. döneme göre Meclis'teki sandalye sayısındaki farkı görmezden gelemeyiz. Milletimizin partimize verdiği mesaja kayıtsız kalamayız.





Tabloyu tüm boyutları değerlendiriyoruz. Mazeret aramadan, vatandaşı suçlamadan kendi iç muhasebemizi yapıyoruz. MYK toplantılarımızda değerlendirmeleri dinleme fırsatı bulduk.





Kuyumcu titizliğinde yürüteceğiz çalışmaları. Muhasebe sürecini neticelendireceğiz. Hatamız varsa düzelteceğiz. Milletimizin çizdiği istikamette yolumuza devam edeceğiz.





Seçmen muhalefete de pek çok mesaj verdi. Milletimiz özellikle muhalefetin zihniyetinde köklü bir değişim istediğini gösterdi. Her eleştiriye kulak tıkayan, sürekli aday dayatan, halkın beklentisini görmezden gelen milli iradeyi yok sayan kibirli zihniyet bir kez daha duvara tosladı.





Başta CHP olmak üzere sandıktan çıkan mesajı doğru okuyup gereğini yerine getirmekten başka çıkar yolları yok.





Değil 16'lı 160'lı masa da kursa milletin tokadını yemekten kurtulamaz. Biz bu tespitlerimizi kendi çıkarlarımızı düşünmüyoruz. Meseleye dar kalıplardan bakmıyoruz.





En ideal muhalefet Türkiye'de olandır. Biz rakiplerinin zayıflığından medet uman hareket değiliz. Bunlardan şikayet eden, ufkuna uygun rakip arayan kadroyuz biz.





Muhalefette değişim çağrımızda ülke huzurunu dikkate alıyoruz. Türk demokrasisi güçlensin istiyoruz. Ülkemiz iktidarı ile olduğu gibi muhalefeti ile de dünyada örnek alınsın istiyoruz.





Cumhuriyet'in 100. yılına muhalefet yapma pratiğini değiştirmiş olarak girelim istiyoruz.





Baba oğul arasındaki taht mücadelesini bizim için önemi yok. Biri baba biri oğul olmuş bize ne. Su alan gemi dümenine kim gelmiş önemi yoktur.





Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır.





Siyaseti yürütürken Türkiye eksenine bağlı kalalım diyoruz. Milli konularda farklılıkları bir kenara bırakabilip buluşabilmeliyiz. Her seçim sonrası bize oy verenlerle siyasi tercihi farklı olanlara da el uzattık.





Gönül kapılarımızı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık. İdeolojik ön yargılarından bir türlü sıyrılamadılar. Meselelere Türkiye merceğinden bakamadılar.





Türk siyasetinin nereye evrildiğini göremediler. Yaşanan gelişmeleri doğru analiz edemediler. Küçük olsun benim olsun mantığını terk edemediler.





Bir iki hafta değişir gibi yapıp eski siyaset yapıl tarzlarına geri döndüler. Halka tepeden bakan faşist zihniyet varlığını korumayı başardı.





Samimi bir özeleştiri vermek yerine yenilgi vatandaşa çıkarılıyor. Depremzede kardeşlerimize yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor.





Oy vermedi diye kırsaldaki vatandaşımız aşağılanıyor. Kimi kalemşörler nefret kusmaya devam ediyor. Faşist zihniyetin sorgulanmasına izin verilmiyor.





Muhalefetin büyüttüğü canavarla yüzleşmek mecburiyetinde kaldı. Bize karşı kullandıkları trol ordusu ile tetikçi kalemler oklarını sahiplerine çevirdi.





Hedef tahtasına bu sefer muhalefeti yerleştirdi. AK Parti'ye karşı kullandıkları aparatların hepsi muhalefete yöneldi.





Masadan kalkan ortaklarına yaptıklarının aynısına kendileri muhatap oluyor. Biz bu konuda tüm samimiyetimizle uyardık Rakibi ısırıyor diye Akrep beslenmeyeceği konusunda uyardık.





Haklı çıktığımızı görüyoruz. Muhalefetin hatasını anlamasını diliyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın işimize bakıyoruz.





Onlar kavga gürültü ile vakit öldürürken biz eser zincirine yenilerini eklemişsek önümüzdeki 5 sene de sürdüreceğiz.





Eski kabine üyelerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Başkanlık yaptıkları komisyonlarda birikimleri ile göz dolduracaklardır.





TBMM Başkanlığı'na cumhur ittifakı aday gösterdiği Sayın Numan Kurtulmuş seçildi. Kurtulmuş'un görevini hakkı ile yerine getireceğine inanıyorum.





Ortaklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 27. dönem Meclis başkanlığı görevini yerine getiren Şentop'a teşekkürlerimi sunuyorum.





Koltuklarına yapışıp kalanlara inat kadrolarımızı sürekli yeniledik. 3 dönem kuralına takılan arkadaşlarımızın yerine yeni arkadaşlarımızı listeye koyduk. Kadromuzu yüzde 65 oranında yenilemiş olduk.





Daha düne kadar birbirleri ile can ciğer kuzu sarması olanlar bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Kavgadan gürültüden başlarını kaldıramıyor.





Nerede bunların genel başkanları yahu? Ne zaman bunları bulacağız? Çok iyi hesap uzmanı ama hesaptan da bir haber. Elindeki vekillerin 40 tanesini kaptırdı.





Bunların bizde yaşanmamasının sırrı bizim siyasete dava penceresinden bakmamızdır. Hiçbir hesabı yol ve dava arkadaşlığımızın önüne geçirmeyeceğiz.





Bu kardeşliğe gölge düşürmeyeceğiz. Başkaları gibi bölüne bölüne değil, pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz.





Kabinemizin teşekkülü ile vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya başladık. Arpa ve buğday alım fiyatlarımız ile çiftçilerimizi sevindirdik.





Toplumun çeşitli kesimlerine müjdelerimizi paylaştık. Asgari ücret komisyon görüşmeleri dün uzlaşma ile gerçekleşti.





Asgari ücreti brüt 13 bir 400 liraya, net tutarı 11 bin 400 liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 107 oranında yükselttik.





Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız.





Kurban Bayramı arefesinde çalışanlarımıza yeni sevinç yaşatacağına inandığım asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum. Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili sözleri de inşallah yerine getireceğiz.





Büyüyen ekonomiden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı alacaktır. Ekonomik koordinasyon kurulu ilk toplantısını yaptı. Büyümekte kararlıyız.





Vatandaşın işini aşını koruyup büyütmesi önceliklerimizdir. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.





Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz.





Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar dinlenmeden koşacağız. Orta vadeli programlarımıza başladık.





Türkiye yüzyılının darbe anayasası üzerinde yükselmesi mümkün değildir. TBMM bunu yapabilecek güce hakimdir.





'Rehavete kapılmadan kutlu yolda yürüyeceğiz'





Gençlik Bankamızı hayata geçirerek bu yönde bir adım atacağız. Yerel seçimleri ihmal etmeyeceğiz. Psikolojik üstünlüğü devam ettireceğiz.





Hedefimiz son seçimlerde el değiştirenler önce olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Büyükşehirlere daha fazla asılacağız. Rehavete kapılmadan kutlu yolda yürüyeceğiz.





Galler'i mağlup eden A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ediyorum.





Sakarya Erenler Belediye Başkanı'mızın vefat haberi ile sarsıldık. Fevzi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum.



