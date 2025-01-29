Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Çarşamba gün Bolu'ya gittik. Cenazelerimizi gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurladık.

Daha önceki facia ve afetlerde olduğu gibi Bolu'daki hadisede de milletimiz birbirine kenetlendi. Kimi kendini bilmezler dışında 81 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.





Bir haftadır ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek iftira boyutuna geçen çirkinliklerimize kulaklarımızı tıkadık. Münakaşadan özellikle uzak durduk. Ancak biz sükut ettikçe kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi biraz daha aşağı çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan vicdansızlığın her çeşidini denedi. Ülkemiz muhalefeti adına büyük bir teessüple takip ettiğimiz bu pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık.





Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi ulaşır ulaşmaz devletin tüm birimlerini seferber ettik. İlgili Bakanlarımızı da Kartalkaya'ya gönderdik. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına sevki süratle gerçekleşti.





Yangınla ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma derinleşince gözaltı sayısı 28' yükseldi ve 18 kişi tutuklandı.





Otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek durumda olmadığı, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Bunlar soruşturmayı yürüten bakanlarla paylaşılmıştır. Burada dikkati çeken husus şudur. Müfettişleri tespitleriyle. Aralı ayında sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan şahsın itfaiye müdürü korkmuştur.





Acılı ailelerimiz başta olmak üzere milletimin her bir ferdinin çok iyi bilmesini istiyorum. Bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu varsa gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.





"Adalet mutlaka tecelli edecektir. Her şeyin farkındayız. Güle oynaya tatile giden ailelerin, çocuklarının tabutlarına sarılmak zorunda olduklarının da..