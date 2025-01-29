Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Gündem / Politika





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Çarşamba gün Bolu'ya gittik. Cenazelerimizi gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurladık.

Daha önceki facia ve afetlerde olduğu gibi Bolu'daki hadisede de milletimiz birbirine kenetlendi. Kimi kendini bilmezler dışında 81 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.





Bir haftadır ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek iftira boyutuna geçen çirkinliklerimize kulaklarımızı tıkadık. Münakaşadan özellikle uzak durduk. Ancak biz sükut ettikçe kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi biraz daha aşağı çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan vicdansızlığın her çeşidini denedi. Ülkemiz muhalefeti adına büyük bir teessüple takip ettiğimiz bu pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık.





Tüm birimlerimizi seferber ettik

Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi ulaşır ulaşmaz devletin tüm birimlerini seferber ettik. İlgili Bakanlarımızı da Kartalkaya'ya gönderdik. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına sevki süratle gerçekleşti. Yangınla ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma derinleşince gözaltı sayısı 28' yükseldi ve 19 kişi tutuklandı.





Otelde büyük ihmaller belirlendi

Yanan otelde büyük ihmaller var. Otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek durumda olmadığı, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Bunlar soruşturmayı yürüten bakanlarla paylaşılmıştır. Burada dikkati çeken husus şudur. Müfettişleri tespitleriyle. Aralık ayında sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan şahsın itfaiye müdürü korkmuştur.





Acılı ailelerimiz başta olmak üzere milletimin her bir ferdinin çok iyi bilmesini istiyorum. Bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu varsa gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.





Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz

Adalet mutlaka tecelli edecektir. Her şeyin farkındayız. Güle oynaya tatile giden ailelerin, çocuklarının tabutlarına sarılmak zorunda olduklarının da..

TBMM'nin ihtiyaç duyulan adımları kararlılıkla atacağına inanıyorum. Aç gözlü müptezellerin vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına asla tahammülümüz yoktur. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse daha ağzı süt kokan sabiler, masum çocukları hırslarına kurban edemez. Kanunun arkasından dolanmaya çalışan, mevzuatları ihlal eden, yükümlülükten kaçmak isteyen kim olursa olsun devletin eli ensesindedir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.





İstismar siyasetin ne zaman terk edeceksiniz

Muhalefet aktörlerine şunu söylüyorum. Hadi yüzünüz yok, vicdanınız da mı yok. Bu milletin acısına ne zaman ortak olacaksınız. Her konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vaz geçeceksiniz. İstismar siyasetin ne zaman terk edeceksiniz. Kadrolarınız arasında veba gibi yayılan ahbap-çavuş düzenine ne zaman vedalaşacaksınız. Tam 8 gündür sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Bugün de aynı vicdan çizgisindeyiz.





Ey muhalefet 8 gündür ekran köşelerinde ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. İzmir'in göbeğinde iki gencimiz ihmarkârlığınız yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti görmezden geldiniz. İstanbul'da 5 yaşındaki yavrumuz hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. Sizin iş bilmezliğinizden dolayı her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor. Bir sürü skandalın mücbiri olduğunuz halde sorumluluk almaktan kaçıyorsunuz. Darbe girişimlerinden, kanlı terör kalkışmalarına, deprem felaketine kadar neredeyse her konuda kendi milletine karşı sahaf tutan muhalefet anlayışını reddediyoruz.





73 il kongremizi gerçekleştirdik

12 Ekimde başlayan kongre maratonumuzda hızla sona yaklaşıyoruz. 73 il kongremizi gerçekleştirdik.





Sokaklarımızı karıştırmaya, gençlerimizi birbirine düşürmeye yönelik planların yeniden devreye alındığı dönemde tüm gençlerimizden özellikle rica ediyorum. Ak Gençliğin öncü ve örnek olmaya devam edeceği kanaatindeyim.





Turpların büyükleri heybede

İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet bizimle aşık atacak, kantara çıkacak siklette değildir. Gündemlerinde ne millet var ne de milletin derdi. Varsa yoksa kendi dertleri. Siyasi kariyerleri dışında gözleri hiçbir şey görmüyor, kulakları hiçbir şey duymuyor. Hemen her gün bir yeni kumpas, yolsuzluk ve taciz vakasıyla buz dağının görünen kısmını temsil etmektedir. Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Çünkü durumlarını iyi biliyorlar.





Deprem turistleri bölgenin yolunu dahi hatırlamazken biz şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Bir an önce depremin aralarını sarmaya çalışıyoruz. Unutmayın bizim işimiz laf üretmek değil, eser üretmektir. Milletimizin gözü kulağı bizdedir. ne yapacaksak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız.





40 yıllık terör belasını def edeceğiz

Suriye'den Filistin'e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır. Türkiye attığı stratejik adımlarla tarihe not düşmekte, mühür vurmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle ya da böyle ulaşacağız.40 yıllık terör belasını def edeceğiz."







