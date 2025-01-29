Arkadaşımız dahi olsa cezasını çekecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin MKYK toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili net mesajlar verdi. Meseleyi siyasete alet etmediklerini ifade eden Erdoğan, “Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda ana gündem Bolu’daki Grand Kartal Oteli yangını oldu. Yaklaşık 2 saat süren MKYK toplantısında konuşan Erdoğan, konaklama tesislerine yönelik denetimlerin artırılması talimatı vererek, “Meseleyi siyasete alet etmiyoruz. Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek” diye konuştu.
İNSANİ DEĞERLER KAYBEDİLMEMELİ
Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçen şahıslar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vicdansızlıktır. Batı’da olduğu gibi insanların değerlerini kaybetmesini, vicdansızlaşmasını bizim yaşamamamız lazım. Özellikle bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı. Şöhret, para ya da başka şeyler uğruna değerler ayaklar altına alınmamalı” vurgusu yaptı.
BAKANLARDAN RAPOR
Toplantıda Kültür ve Turizm, Adalet ve Çalışma Sosyal Güvenlik bakanları konu hakkında bilgi verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otelin 1970’lerden bugüne kadarki ruhsat/tadilat işlemleri ile işletmeye dair hukuki durumu kronolojik sıralamaya göre anlatırken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, itfaiye raporu ve denetim süreçlerindeki bakanlığın görev ve sorumluklarını anlattı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise konunun iş güvenliği kısmi ile ilgili bilgi verdi.
OTELLERE ‘ARAÇ MUAYENE’ MODELİ
Bazı MKYK üyeleri, otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için kamunun denetimin alanından çıkarılması ve özel sektöre devredilmesi önerisinde bulundu. MKYK üyeleri yeminli yapı denetim firmalarına bu işin devredilebileceği, bina inşa sürecinde bu firmaların birçok sorumluluk aldığını, aykırı hareket edenlere ağır müeyyideler uygulandığını kaydetti. Bir MKYK üyesi ise, “Eskiden araç bile görülmeden sadece ruhsat götürülerek araç muayeneleri yapılırdı. Ne zaman bu işi devletin sırtından çıkardık, kaliteyi artırdık. Bu işletmeler konusunda da bu uygulanmalı. Dış denetime açılmalı” ifadelerini kullandı.
Kurmaylara tatlı ile veda
- AK Parti’nin 23 Şubat’ta büyük kongresini yapma kararını imzaladığını duyuran Erdoğan “Bu son MKYK toplantımız” dedi. Toplantının ardından Erdoğan ve MKYK üyeleri yemek yedi. Yemekte ayva tatlısı ikram edildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, MKYK’da “Aile Yılı” kapsamında yapılacak çalışmaları “Ekonomik fayda,” “Farkındalık oluşturma” ve “Etkinlikler” olmak üzere üç ana başlık altında sundu. Göktaş, iki hafta içinde Aile ve Gençlik Fonu’na 23 bin 191 kişinin başvurduğunu, en fazla başvurunun 5 bin 68 ile İstanbul’dan geldiğini ifade etti. İstanbul’u bin 180 başvuru ile Ankara, 894 başvuru ile İzmir takip etti.