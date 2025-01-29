Arkadaşımız dahi olsa cezasını çekecek

AK Parti’nin 23 Şubat’ta büyük kongresini yapma kararını imzaladığını duyuran Erdoğan “Bu son MKYK toplantımız” dedi. Toplantının ardından Erdoğan ve MKYK üyeleri yemek yedi. Yemekte ayva tatlısı ikram edildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, MKYK’da “Aile Yılı” kapsamında yapılacak çalışmaları “Ekonomik fayda,” “Farkındalık oluşturma” ve “Etkinlikler” olmak üzere üç ana başlık altında sundu. Göktaş, iki hafta içinde Aile ve Gençlik Fonu’na 23 bin 191 kişinin başvurduğunu, en fazla başvurunun 5 bin 68 ile İstanbul’dan geldiğini ifade etti. İstanbul’u bin 180 başvuru ile Ankara, 894 başvuru ile İzmir takip etti.