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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul

15:2928/01/2025, Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdić ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti.


İki lider, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alarak karşılıklı iş birliği imkanlarını değerlendirdi.


Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Denis Zvizdic
#Bosna Hersek

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