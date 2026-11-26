Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret edecek.
İki lider en son 13 Ekim 2026'da bir araya gelmişti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştüklerini söylemişti.
MECLİS'TE GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR
Bahçeli, bugün saat 12.00'de DEM Parti İmralı Heyeti ile de görüşmüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından taraflar bir açıklama yapmamıştı.
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