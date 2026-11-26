Gazeteci Aytunç Erkin'den İmamoğlu'nun kafasındaki cumhurbaşkanı adayına dair kulis: 'Bomba vereyim' diyerek açıkladı

Gazeteci Aytunç Erkin, canlı yayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda uzlaşma sağlanamaması hâlinde İmamoğlu ve ekibinin farklı bir isim üzerinde durduğunun konuşulduğunu aktaran Erkin, söz konusu ismin merkez sağ ve milliyetçi muhafazakâr kesime hitap edeceğini belirtti. TV100'de konuşan Erkin, "Eğer Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığında ortaklaşılmazsa Ekrem Bey ve ekibinin kafasında yine merkez sağ ve milliyetçi muhafazakârları etkileyecek bir isim olduğu konuşuluyor." ifadelerini kullandı.