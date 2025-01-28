Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sokak köpeklerinin toplanması: İhmali olanın üzerine gidilecek

Sokak köpeklerinin toplanması: İhmali olanın üzerine gidilecek

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Çelik.
Ömer Çelik.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya’daki otel faciasına değinen Çelik, “Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. En önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi” dedi. Yüksekova’da 12 yaşında Eslem Teker’in sokak köpekleri tarafından öldürülmesiyle ilgili Çelik, “Yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

SİLAH BIRAK ÇAĞRISI GELMELİ

Çelik, HDP heyetinin İmralı ziyaretleriyle alakalı da "Bu ziyaret trafiği bittikten sonra zaten gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meseleye bizim bakışımız bu" ifadelerini kullandı.




#Ömer Çelik
#sokak köpeği
#HDP
#Terör

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 TYT, AYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri