Sokak köpeklerinin toplanması: İhmali olanın üzerine gidilecek

Bolu Kartalkaya’daki otel faciasına değinen Çelik, “Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. En önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi” dedi. Yüksekova’da 12 yaşında Eslem Teker’in sokak köpekleri tarafından öldürülmesiyle ilgili Çelik, “Yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz" diye konuştu.