Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika turuna çıkıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Maduro ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasındaki sağlam ilişkilere dikkat çekilen toplantıda, karşılıklı olarak pozitif ifadelere yer verildi.

Ticarette 3 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin yıl içerisinde 1 milyar dolara ulaşacağını ve hedefin de 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'ndan iadeiziyaret

Erdoğan ise temmuz ayı sonunda yapacağı Latin Amerika turunda Venezuela'ya iadeiziyarette bulunacak. Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, Erdoğan ay sonuna Meksika, Arjantin ve Venezuela'yı ziyaret edecek.

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54 iş birliği anlaşması

Bir buçuk ay sonra gerçekleşecek ikili görüşmede birçok konu ele alınacak. Bunların en önemlileri ise iş birliği anlaşmaları.

Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke arasında üzerinde istişareler yürütülen 54 farklı iş birliği anlaşması imzalanacak.

GÜNDEM Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna Hersek'e gidiyor

FOTOĞRAF 7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Yeşilköy açıklarındaki gemiye düşen yıldırım böyle görüntülendi. İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı. Avrupa yakasında görülen gök gürültülü sağanak yağış havayı aydınlattı. Başta TEM otoyolu olmak üzere birçok noktada trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi. İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası sahil kesimlerinde ve bazı ilçelerde başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi gündüze çevirdi. Yeşilköy açıklarındaki bir gemiye düşen yıldırım görüntülendi.



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