Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika turuna çıkıyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayı sonunda Venezuela, Arjantin ve Meksika’yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika turu kapsamında iade-i ziyaret edeceği Venezuela ile Türkiye arasında 54 iş birliği anlaşması yapılacak. Artan diplomatik varlığıyla birlikte ekonomik ilişkilerini de güçlendiren Türkiye, bölge ile ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika turuna çıkıyor
​Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Maduro ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasındaki sağlam ilişkilere dikkat çekilen toplantıda, karşılıklı olarak pozitif ifadelere yer verildi.

Ticarette 3 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin yıl içerisinde 1 milyar dolara ulaşacağını ve hedefin de 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'ndan iadeiziyaret

Erdoğan ise temmuz ayı sonunda yapacağı Latin Amerika turunda Venezuela'ya iadeiziyarette bulunacak. Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, Erdoğan ay sonuna Meksika, Arjantin ve Venezuela'yı ziyaret edecek.

54 iş birliği anlaşması

Bir buçuk ay sonra gerçekleşecek ikili görüşmede birçok konu ele alınacak. Bunların en önemlileri ise iş birliği anlaşmaları.

  • Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke arasında üzerinde istişareler yürütülen 54 farklı iş birliği anlaşması imzalanacak.

Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna Hersek'e gidiyor
GÜNDEM
Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna Hersek'e gidiyor

İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
FOTOĞRAF 7
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.
Title
Yeşilköy açıklarındaki gemiye düşen yıldırım böyle görüntülendi.
Title
İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Title
İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.
Title
Avrupa yakasında görülen gök gürültülü sağanak yağış havayı aydınlattı. Başta TEM otoyolu olmak üzere birçok noktada trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Title
Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.
Title
İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası sahil kesimlerinde ve bazı ilçelerde başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi gündüze çevirdi. Yeşilköy açıklarındaki bir gemiye düşen yıldırım görüntülendi.


Tek tek görevden aldı

Tek tek görevden aldı

​Aralarında Almanya ve Norveç de var.
Kaynakçıların elini rahatlatacak

Kaynakçıların elini rahatlatacak

Yalova'da akademisyenler 5 ayda yaptı.
Randevular açıldı

​Yeni hatırlatma dozunu kimler alacak?

​Esenyurt'u sel vurdu: Bakan Soylu'dan nakdi yardım müjdesi.

Sahibinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı.

Turistik mahalle tam doluluğa ulaştı.

Ev ve iş yerlerini su bastı: Bir eve yıldırım düştü.

Ukrayna'da Ukraynaca ikinci dil oldu.

​Taşan dere nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

​Doktorlar çözülmesi gereken sorunlarını sıralarken TTB'nin adını da anıyor.

İstanbul'da sağanak yağmur gece boyunca etkili oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.