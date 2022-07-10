Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika turuna çıkıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayı sonunda Venezuela, Arjantin ve Meksika’yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika turu kapsamında iade-i ziyaret edeceği Venezuela ile Türkiye arasında 54 iş birliği anlaşması yapılacak. Artan diplomatik varlığıyla birlikte ekonomik ilişkilerini de güçlendiren Türkiye, bölge ile ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.
Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Maduro ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
İki ülke arasındaki sağlam ilişkilere dikkat çekilen toplantıda, karşılıklı olarak pozitif ifadelere yer verildi.
Ticarette 3 milyar dolar hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin yıl içerisinde 1 milyar dolara ulaşacağını ve hedefin de 3 milyar dolar olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı'ndan iadeiziyaret
Erdoğan ise temmuz ayı sonunda yapacağı Latin Amerika turunda Venezuela'ya iadeiziyarette bulunacak. Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, Erdoğan ay sonuna Meksika, Arjantin ve Venezuela'yı ziyaret edecek.
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54 iş birliği anlaşması
Bir buçuk ay sonra gerçekleşecek ikili görüşmede birçok konu ele alınacak. Bunların en önemlileri ise iş birliği anlaşmaları.
Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke arasında üzerinde istişareler yürütülen 54 farklı iş birliği anlaşması imzalanacak.